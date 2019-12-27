Став відомий гонорар суперника Постола за бій з українцем

На кону поєдинку Рамірес - Постол стоятимуть одразу два чемпіонські титули

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBC і WBA в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) американець Хосе Карлос Рамірес за бій з українцем Віктором Постолом отримає 1,2 мільйона доларів.

Про це стало відомо Champion.com.ua із власних джерел.

Поєдинок відбудеться 1 лютого 2020 року в китайському Хайкоу. На кону поєдинку стоятимуть обидва чемпіонські пояси Раміреса, і перемога над Віктором на думку команди американця повинна стати першим кроком для нього на шляху до титулу абсолютного чемпіона світу в своєму дивізіоні.

Віктор Постол проходить підготовку до бою в Лос-Анджелесі під керівництвом відомого американського тренера Фредді Роача.

Для 35-річного українського екс-чемпіона світу майбутній поєдинок - унікальний шанс повернутися у велику гру. Цей бій стане першим титульним поєдинком для українців в 2020 році.