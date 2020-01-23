Гарсія: Я знаю, як перемогти Редкача

Денні Гарсія прокоментував бій проти Івана Редкача

Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Денні Гарсія (35-2, 21 КО) знає, як перемогти українця Івана Редкача (23-4-1, 18 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Цей бій дуже важливий для мене, для мого майбутнього. Я провів багато великих поєдинків за своє життя, тому в цьому не бачу нічого нового для себе. Редкач голодний, але я знаю, як перемагати на цьому рівні. До того ж і я теж голодний.

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Я налаштовувався на лівшу. Коли ми не змогли домовитися з Ерролом Спенсом, я хотів боксувати з іншим жорстким лівшею. Ми не скидаємо з рахунків Редкача, але ми хотіли лівшу, щоб підготуватися до бою з Спенсом або Пак’яо. Коли з'явиться така можливість, ми будемо готові ", - вважає Гарсія.

Раніше, Редкач вказав свій план на бій із Гарсією.