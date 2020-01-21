 Джошуа: Я буду першим, хто кине виклик Усику | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа: Я буду першим, хто кине виклик Усику

Сьогодні 12:45 1558 0
Ентоні Джошуа прокоментував бій із Олександром Усиком
Джошуа: Я буду першим, хто кине виклик Усику
#Джошуа, #бокс

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) хоче битися із українським важковаговиком Олександром Усиком (17-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Для нас це бізнес. Ми бажаємо битися з кращими.

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Усик - найкращий крузер, якого ми коли-небудь бачили, і я хочу битися з ним, оскільки він перейшов в суперважку вагу. Люди кажуть, мовляв, він же крузер, але подивіться на досягнення Евандера Голіфілда. Він був феноменальним бійцем.

Хто сказав, що Усик не здатний на великі справи? Але щоб продемонструвати свій потенціал, він повинен битися з топовими бійцями хевівейта. Я буду першим, хто кине йому виклик ", - заявив Джошуа.

Раніше повідомлялося, що Джошуа хоче провести бій в Африці.

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