Усик уникає бою із Паркером – промоутер

Джерело - espreso.tv.
Український суперважковаговик Олександр Усик уникає бою із Джозефом Паркером.
Про це розповів промоутер новозеландського боксера Кевін Баррі.
"Ми чекаємо рішення WBO про те, що вони забирають пояс у Джошуа. Паркер - номер 2 в рейтингу, він дуже чекає титульного бою проти Усика. Але з кожним днем цей поєдинок все менш ймовірний.
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Я вважаю, що буде так: Усик почекає до літа і відразу зустрінеться з Джошуа, який на той час повинен побити Пулєва. Нам хочеться бою з Усиком, але я в це не вірю", - розповів Баррі.
Нагадаємо, спаринг-партнер Кличка хоче зустрітися з Усиком.