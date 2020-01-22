Усик уникає бою із Паркером – промоутер

Український суперважковаговик Олександр Усик уникає бою із Джозефом Паркером.

Про це розповів промоутер новозеландського боксера Кевін Баррі.

"Ми чекаємо рішення WBO про те, що вони забирають пояс у Джошуа. Паркер - номер 2 в рейтингу, він дуже чекає титульного бою проти Усика. Але з кожним днем ​​цей поєдинок все менш ймовірний.

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Я вважаю, що буде так: Усик почекає до літа і відразу зустрінеться з Джошуа, який на той час повинен побити Пулєва. Нам хочеться бою з Усиком, але я в це не вірю", - розповів Баррі.