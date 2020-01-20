Спаринг-партнер Кличка хоче зустрітися з Усиком

Джерело - Чемпіон.

27-річний хорват Філіп Хргович хоче вийти в ринг проти екс-абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

"Чому б нам не з'ясувати з Усиком, хто сильніший? - розповів нам Філіп. - Вважаю, що можу його перемогти. У будь-якому випадку, сподіваюся вийти в ринг проти Олександра - якщо не в цьому році, то в наступному. Упевнений, що наші шляхи з ним перетнуться. До речі, в кінці січня збираюся відвідати Київ. Було б непогано подивитися в очі Усику і зрозуміти, чи хоче він нашого бою. Під час перебування в столиці України також хочу відвідати музей Кличків і зустрітися з Володимиром. Робота в його тренувальному таборі мені багато дала. Мрію повторити досягнення українця, який домінував в хевівейті протягом 10 років".

Філіп Хргович вважається однією з надій суперважкого дивізіону. На професійному рингу хорват провів 10 боїв, здобув 10 перемог з них 8 нокаутом. Свій останній поєдинок Філіп провів 7 грудня минулого року в Саудівській Аравії в андеркарті бою Енді Руїз - Ентоні Джошуа, де нокаутував американця Еріка Моліна. У рейтингу авторитетного боксерського порталу boxrec.com Філіп займає 14-у позицію (Усик йде третім після Ентоні Джошуа і Деонтая Вайлдера). У рейтингу IBF Хргович на 8-му місці, в рейтингу WBC - на 10-му, табелі про ранги WBO - на 14-й позиції. Хорват був спаринг-партнером Володимира Кличка, працював в тренувальному таборі українця, коли в 2017 році Володимир готувався до поєдинку з Ентоні Джошуа.