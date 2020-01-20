Тайсон Ф’юрі прокоментував можливий бій Джошуа - Вайлдер

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО) здобуде легку перемогу проти володаря титулів WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це розповів екс-чемпіон світу Тайсон Ф’юрі.

"Вайлдер нокаутує Джошуа за 2 раунди. І я не критикую зараз Ентоні. Просто він неначе зроблений спеціально для Деонтея. Великий, важкий і рухається вперед", - розповів Ф’юрі.

Нагадаємо, Вайлдер і Ф'юрі провели першу дуель поглядів.

Раніше повідомлялося, що Джошуа хоче провести бій в Африці.