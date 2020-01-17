Календар боїв українців: Постол, Далакян, Редкач, Берінчик

Декілька українських боксерів запланували поєдинки на січень–березень 2020 року. Пропонуємо ознайомитися з календарем найближчих боїв українців.

24.01.2020. Єкатеринбург (Росія)

Едуард Скавінський (Україна, 11–0) – Науель Альберто Галессі (Аргентина, 13–5–1)

25.01.2020. Бруклін (Нью-Йорк, США)

Денні Гарсія (США, 35–2) – Іван Редкач (Україна, 23–4–1), бой-елімінатор WBC

Стівен Фултон (США, 17–0) – Арнольд Хегай (Україна, 16–0–1), за титул чемпіона IBO, бой-елімінатор WBO

31.01.2020. Шрівпорт (Луїзіана, США)

Тарас Шелестюк (Україна, 17–0) – Алехандро Давіла (Мексика, 19–1–2), рейтинговий бій

01.02.2020. Калінінград (Росія)

Сєргєй Воробйов (Росія, 9–0) – Карен Чухаджян (Україна, 15–1), за титул чемпіона WBO International

01.02.2020. Копенгаген (Данія)

Олівер Менг (Данія, 7–0) – Василь Курасов (Україна, 11–3), за титул IBF серед молоді

02.02.2020. Хайку (Китай)

Хосе Карлос Рамірес (США, 25–0) – Віктор Постол (Україна, 31–2), за титули чемпіона WBC і WBO

08.02.2020. Київ (Україна)

Артем Далакян (Україна, 19–0) – Хосбер Перес (Венесуела, 17–2), за титул чемпіона WBA

22.02.2020. Бровари (Україна)

Бої проведуть Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чеботар

20.03.2020. Піттсбург (Пенсильванія, США)

Любомир Пінчук (Україна, 12–1–1) – Ентоні Вільямс (США, 5–9–1)