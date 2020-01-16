Ф’юрі назвав унікальну методику підготовки до бою

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі ввів багато нововведень у свій тренувальний табір.

Про це розповів сам боксер.

"Я роблю багато речей, які раніше не робив. Я їм п'ять чи шість разів на день, випиваю вісім літрів води. Якщо це дасть мені перевагу, я готовий пробувати.

Я мастурбую сім разів в день, продовжую накачувати свій тестостерон. Я дійсно усуваю всі відволікаючі фактори в цьому таборі. Ніяких телефонів, взагалі ніяких гаджетів. Ніякої дієтичної коли, до якої я став сприйнятливий. До кінця бою проти Вайлдера навіть не доторкнуся до неї. Це перший тренувальний табір, де я лягаю спати о 9:30 вечора, а прокидаюся вже в 7 ранку і виглядаю свіжим, як маргаритка", - розповів Ф'юрі.