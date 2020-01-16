Ф’юрі назвав унікальну методику підготовки до бою

Джерело - sports.ru.
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі ввів багато нововведень у свій тренувальний табір.
Про це розповів сам боксер.
"Я роблю багато речей, які раніше не робив. Я їм п'ять чи шість разів на день, випиваю вісім літрів води. Якщо це дасть мені перевагу, я готовий пробувати.
Я мастурбую сім разів в день, продовжую накачувати свій тестостерон. Я дійсно усуваю всі відволікаючі фактори в цьому таборі. Ніяких телефонів, взагалі ніяких гаджетів. Ніякої дієтичної коли, до якої я став сприйнятливий. До кінця бою проти Вайлдера навіть не доторкнуся до неї. Це перший тренувальний табір, де я лягаю спати о 9:30 вечора, а прокидаюся вже в 7 ранку і виглядаю свіжим, як маргаритка", - розповів Ф'юрі.
Раніше, Вайлдер і Ф'юрі провели першу дуель поглядів.
Нагадаємо, Джошуа хоче провести бій з Вайлдером у Великій Британії.