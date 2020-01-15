Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) матиме шанси у бою проти володаря титулів WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це розповів екс-чемпіон світу Реджис Прогрейс.

"У Лопеса безумовно є шанс побити Ломаченка. Я даю йому шанс. Але чи думаю я, що Теофімо переможе? Не думаю. Для мене це бій 60 на 40. Але це точно класний бій. Я все ж віддаю перевагу Ломаченку.

Але Теофімо... У нього є швидкість, потужність. Лінарес вже посилав Ломаченка в нокдаун, ми не знаємо, що станеться, якщо Теофімо потрапить так само. Це великий бій", - відзначив Прогрейс.