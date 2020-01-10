Лопес: Ломаченко не хоче битися у Нью-Йорку

Джерело - ua.tribuna.com.
Український чемпіон WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко не хоче битися із володарем титулу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) у Нью-Йорку.
Про це розповів американський боксер
"Хочу битися в Нью-Йорку. Це мій будинок і Мекка боксу. Я вважаю, що це чудове місце для цього поєдинку. Але вибір місця залежить не від мене.
Ломаченко не хоче битися в Нью-Йорку, тому поєдинок, ймовірно, відбудеться в іншому місці. Можливо, ми поб'ємося в Лас-Вегасі, Дубаї або в Європі", - розповів Лопес.
Бій Лопес - Ломаченко імовірно відбудеться у квітні.
Раніше, Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців.
Нагадаємо, поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.