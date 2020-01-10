Лопес: Ломаченко не хоче битися у Нью-Йорку

Український чемпіон WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко не хоче битися із володарем титулу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) у Нью-Йорку.

Про це розповів американський боксер

"Хочу битися в Нью-Йорку. Це мій будинок і Мекка боксу. Я вважаю, що це чудове місце для цього поєдинку. Але вибір місця залежить не від мене.

Ломаченко не хоче битися в Нью-Йорку, тому поєдинок, ймовірно, відбудеться в іншому місці. Можливо, ми поб'ємося в Лас-Вегасі, Дубаї або в Європі", - розповів Лопес.