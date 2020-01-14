Ф'юрі назвав план дій на поєдинок з Вайлдером

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі пообіцяв нокаутувати американця Деонтея Вайлдера і забрати пояс, який він заслужив ще у першому поєдинку.

Про це Тайсон заявив Boxing Scene.

"Цього разу я візьму те, що по праву заслужив у першому бою. Я завоюю зелений пояс і залишуся лінійним чемпіоном світу. Якщо Вайлдер захоче ще раз побитися після реваншу, я поб'ю його знову. Я вже перемагав Деонтея. Знаю, що можу побити його три рази поспіль.

Він намагається переконати самого себе, що переміг. Але він знає, що той бій він начисто програв. Це ж буде і у реванші. Але на цей раз я хочу влаштувати з ним махач у центрі рингу. Переможець залишиться на ногах, а того, хто програє, будуть віддирати від канваса. У мене в рекорді 20 з 29 дострокових перемог. І він знає, що я кілька разів гарненько потряс його по ходу першого бою. Вся правда в тому, що мені в тому бою не вистачало палива, щоб добити його.

Тепер же все буде по-іншому. Ніякої метушні, ніяких велосипедів. Стеж уважно за моєю правою плюхою - вона вирубає тебе за два раунди. Все що мені треба - один момент, один удар, одне влучання. Бабах і Вайлдер спить. Такий план на бій", - зазначив Ф'юрі.