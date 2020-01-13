Вайлдер: Я спробую вирвати печінку Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО) вказав на слабкість Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 20 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я спробую вирвати печінку Ф'юрі. Я був агресором в першому бою, і в реванші все буде так само. Я знаю, що Ф'юрі базікає про те, що когось нокаутує. Але коли Тайсон так говорить, він просто намагається вас розсмішити. Ви ж знаєте, що у нього подушки замість кулаків. Зрозуміло ж, що йому не вистачає свинцю в кулаках. Він нікого не може нокаутувати", - розповів Вайлдер.