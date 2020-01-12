 Американка побила рекорд Ломаченка. ВІДЕО | Бокс | Champion.com.ua
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Американка побила рекорд Ломаченка

Сьогодні 10:40 1159 0
Шілдс найшвидше стала чемпіонкою світу у трьох вагових категоріях
Американка побила рекорд Ломаченка
#Шілдс, #Ломаченко

Джерело - Главком.

Дворазова олімпійська чемпіонка Кларесса Шилдс в рамках вечора в Атлантік-Сіті здобула впевнену перемогу над хорваткою Іваною Габазіном і виборола вакантні пояси WBC і WBO в першій середній вазі.

Рахунок суддівських записок за підсумками десяти раундів склав 100-89, 100-90 і 99-89 на користь Шилдс.

Шілдс у своєму десятому професійному поєдинку стала чемпіонкою світу у трьох вагових категоріях, побивши рекорд Василя Ломаченка, якому для цього знадобилося 12 боїв. 

Раніше, Ломаченко відповів на критику після публікації ролика з російським спецназом.

Нагадаємо, Ломаченко грає у хокей у формі з прапором Російської імперії.

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