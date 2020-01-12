Шілдс найшвидше стала чемпіонкою світу у трьох вагових категоріях

Джерело - Главком.

Дворазова олімпійська чемпіонка Кларесса Шилдс в рамках вечора в Атлантік-Сіті здобула впевнену перемогу над хорваткою Іваною Габазіном і виборола вакантні пояси WBC і WBO в першій середній вазі.

Рахунок суддівських записок за підсумками десяти раундів склав 100-89, 100-90 і 99-89 на користь Шилдс.

Шілдс у своєму десятому професійному поєдинку стала чемпіонкою світу у трьох вагових категоріях, побивши рекорд Василя Ломаченка, якому для цього знадобилося 12 боїв.

Раніше, Ломаченко відповів на критику після публікації ролика з російським спецназом.

Нагадаємо, Ломаченко грає у хокей у формі з прапором Російської імперії.