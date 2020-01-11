Дерев’янченко може отримати титульний бій

Українець може битися за титул

Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) може провести бій із чемпіоном світу в середній вазі за версією WBO Деметріусом Андраде. (28-0, 17 KO)

Про це розповів інсайдер Кріс Маннікс.

"Поки Сергій Дерев'янченко продовжує шукати опонента, Деметріус Андраде сказав мені, що він готовий і хотів би захищати свій титул в бою з ним, як тільки проведе обов'язковий захист з Люком Келером", - розповів Маннікс.

Бій між Андраде і Келером відбудеться 30 січня.

Нагадаємо, Дерев'янченко поступився у 12-раундовому конкурентному бою за титул IBF Головкіну за рішенням суддів. Головкіна освистали глядачі після перемоги над Дерев'янченком.