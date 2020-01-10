Джерело - xsport.ua.
Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив організацію бою між володарем титулів WBA, WBO і WBC українцем Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і чемпіоном світу за версією IBF в легкій вазі американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).
Про це розповів журналіст Стів Кім.
"Але одна річ відома напевно: це наступний бій для цих двох", - розповів Кім.
Бій повинен відбутися у травні 2020 року. На даний момент розглядається два варіанти - знаменитий Madison Square Garden в Нью-Йорку або Середня Азія.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко не хоче битися із Лопесом у Нью-Йорку.
Нагадаємо, Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців.