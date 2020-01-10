Бетербієв назвав дату свого наступного бою

Артур Бетербієв незабаром повернеться на ринг

Чемпіон світу за версіями WBC і IBF в напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв (15-0-0, 15 KO) назвав дату і два можливих місця проведення першого захисту титулів проти обов'язкового претендента за лінією IBF, китайця Фаньлунь Мена (16-0-0, 10 KO).

Про це розповів сам боксер.

"Я дуже радий вам повідомити, що моя обов'язковий захист поясів IBF і WBC проти Фаньлунь Мена відбудеться 28-го березня в місті Квебек або в Москві", - розповів Бетербієв.

Нагадаємо, Бетербієв може відмовитися від обов'язкового захисту у Китаї.

Також, Ломаченко є основним претендентом на потрапляння у Міжнародний зал боксерської слави.