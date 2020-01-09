 Кличко повернеться у ринг в 2020 році - астролог | Бокс | Champion.com.ua
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Кличко повернеться у ринг в 2020 році - астролог

Сьогодні 18:25 91 0
Зірки передбачають повернення українця у бокс
Кличко повернеться у ринг в 2020 році - астролог
#Кличко, #Росс

Джерело - klitschko-brothers.com.

Зірки пророкують повернення у професійний спорт легенди світового боксу, одного з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги, Володимира Кличка.

Про це спеціаліст по астрології Влад Росс заявив в інтерв'ю Сегодня.

"Є таке поняття - хорарна астрологія. Хорар в перекладі з грецького - годину. Це коли зірки можуть відповідати на конкретно поставлене запитання, який ви в даний момент задаєте. І ось зірки на небі зараз дають чітку картинку, яка сходить на східній точці гороскопу - асценденте. І виходить - повний чоловік повертається назад між голубами, які збираються біля його ніг. Це фермер везе візок з плодами, які він зірвав. І прямує назад до себе на ферму.

Я бачу нові несподівані мети, видатні можливості. Це говорить про те, що дійсно, Кличко потрібно повертатися на ринг - він буде мати великий успіх, - пророкує Влад Росс. - Як мінімум перший бій, якщо Володимир повернеться, він може виграти дуже серйозно, потужно. Якби я зараз його консультував, звичайно, сказав би йому: Так, повертайся в ринг. У момент, коли ви ставите це питання, в з'єднанні знаходяться Юпітер і Сонце. Юпітер - це щастя, удача, великі можливості. Причому в дев'ятому будинку - а це можливості за кордоном, на міжнародній арені", - зазначив Росс.

Раніше, Лопес пообіцяв знищити Ломаченка.

Нагадаємо, поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.

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