Теофімо Лопес прокоментував бій із Василем Ломаченко

Володар поясу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес хоче знищити чемпіона світу в легкій вазі українця Василя Ломаченко.

Про це розповів чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес.

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"Що я роблю краще? Я більш видовищний боєць, але це не все. Ще я знаю, що на рингу можу вивчити Ломаченко так само, як і він мене. Але я не дозволю вирішувати долю бою суддям. Я виглядаю не кращим чином, коли так роблю. Я знесу свого суперника в ринзі", - розповів Лопес.

Як стало відомо раніше, наразі тривають переговори щодо можливого бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Ломаченко - Лопес.

Нагадаємо, поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.