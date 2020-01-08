Усик вказав коли потрібно завершувати кар'єру

Як тільки тебе перестає надихати щось, то потрібно йти.

Про це український боксер Олександр Усик заявив в ефірі власного каналу USYK17.

"Зав'язувати потрібно, коли тебе не пре. Коли ти не можеш встати о п'ятій ранку і бігти з якимось азартом. Коли ти не отримуєш задоволення від того, що ти робиш. Ви знаєте, мені подобається, коли у мене йде дуже важка робота, коли я приходжу після тренування і у мене болять всі м'язи.

Ось як тільки тебе перестає надихати щось, то потрібно йти. Час, по-перше, не обдуриш, ну і ти не можеш бути завжди на висоті, швидше за всіх, тому що є молодь.

Інший рід діяльності потрібно починати, коли у тебе є ще інший, трохи потрібно починати вчитися", - сказав Усик.