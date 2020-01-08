Ф’юрі назвав Усика безхатьком

Екс-чемпіон у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) розкритикував голову Всесвітньої боксерської організації Пако Валькарселя за те, що WBO призначила обов'язковим претендентом на титул організації Олександра Усика (17-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

Фְ’юрі жорстко відреагував на пропозицію президент WBO провести бій проти узбекистанського боксера Баходіра Джалолова (6-0, 6 КО).

"Може бути (я б прислухався до вас), якби ви не посунули мене з першої позиції рейтингу WBO і не поставили на моє місце якогось безхатька із крузервейта, у якого один бій в суперважкій вазі, тоді ви мали б право щось то мені говорити", - розповів Ф’юрі.