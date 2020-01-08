Усик: Буду очень наполегливо вивчати Джошуа

Джерело - Tribuna.com.
Обов'язковий претендент на пояс WBO в суперважкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) вже нині готується до можливого бою з чемпіоном за цією версії Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).
Про це українець заявив в ефірі власного каналу USYK17.
"Так просто буду готуватися до нього [Джошуа]. Просто буду дуже наполегливо готуватися, вивчати його.
Хоча я вже зараз це роблю, переглядаю його поєдинки, щось записую у свій блокнот, ми спілкуємося з тренером на цю тему. Щось робимо", - сказав Усик.
Раніше, Ф’юрі назвав Усика безхатьком.
Нагадаємо, Усик може провести бій з Паркером за пояс WBO.