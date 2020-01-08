Усик: Буду очень наполегливо вивчати Джошуа

Українець - про можливий бій з Джошуа

Обов'язковий претендент на пояс WBO в суперважкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) вже нині готується до можливого бою з чемпіоном за цією версії Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це українець заявив в ефірі власного каналу USYK17.

"Так просто буду готуватися до нього [Джошуа]. Просто буду дуже наполегливо готуватися, вивчати його. Хоча я вже зараз це роблю, переглядаю його поєдинки, щось записую у свій блокнот, ми спілкуємося з тренером на цю тему. Щось робимо", - сказав Усик.

Раніше, Ф’юрі назвав Усика безхатьком.

Нагадаємо, Усик може провести бій з Паркером за пояс WBO.