Джошуа може віддати пояс WBO Усику

Олександр Усик може отримати пояс чемпіона WBO без бою

Британський чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) може віддати свій пояс за версією WBO в суперважкій вазі 32-річному українському бійцю Олександру Усику.

Про це повідомляє Worldboxingnews.

"Для Джошуа найкраще добровільно віддати один з поясів IBF або WBO. Він вже визнавав це в інтерв'ю. Схоже, що Джошуа вирішив віддати пояс WBO наступному претенденту. А хто ця людина? Це Олександр Усик. Чому Джошуа вибрав Усика? Тому що компанія Едді Гірна Matchroom Boxing таким чином збереже пояс у себе", — розповіли у World Boxing News.

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Джошуа є чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF. При цьому боксер повинен проводити обов'язкові захисти титулів, інакше його можуть їх позбавити. Наразі в Ентоні є два обов'язкових претенденти — Олександр Усик по лінії WBO і 38-річний болгарин Кубрат Пулєв по лінії IBF.

Варто зазначити, що у Джошуа та Усика один промоутер — Едді Гірн.

Нагадаємо, Усик може провести бій з Паркером за пояс WBO.