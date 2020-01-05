У Джошуа закінчується термін для вибору наступного суперника

У британця є ще пару днів, щоб вибрати який пояс йому захищати

У вівторок, 7 січня, закінчується час, коли табір Ентоні Джошуа повинен домовитися про організацію поєдинку з Олександром Усиком або Кубратом Пулєвим.

Українець є офіційним претендентом на титул за версією WBO в суперважкій вазі, в той час як болгарин є офіційним претендентом, призначеним IBF.

Обидві організації, відразу ж після реваншу між Джошуа і Енді Руїсом-молодшим 7 грудня направили офіційні листи британцеві з проханням почати переговори з Усиком і Пулєвим. Ентоні Джошуа отримав 30 днів на переговори, а це значить, що цей термін скоро закінчиться.

Якщо на той час в федерації будуть надіслані офіційні угоди, будуть оголошені тендери. Все йде до того, що Ентоні Джошуа доведеться відмовитися від одного з поясів.

Швидше за все, в травні в Лондоні Джошуа проведе захист поясу IBF з Кубратом Пулєвим, тоді як титул WBO буде звільнений. Потім в березні за нього поборються Усик і Дерек Чісора, а переможець буде змушений провести бій з Джозефом Паркером. А вже переможець зустрітися з Ентоні Джошуа, який спробує повернути пояс WBO.

Нагадаємо, Усик може провести бій з Паркером за пояс WBO.

Раніше, Усик проведе поєдинок з Дереком Чісорою.