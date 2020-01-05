Бредлі: Усик відбере пояси у Джошуа

Американець впевнений, що британець не зможе захистити свої титули

Українець Олександр Усик у бою перебоксує чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа.

Про це екс-чемпіон світу Тімоті Бредлі заявив в інтерв'ю Boxingnews24.

"Думаю, що у 2020 році Джошуа втратить титули. Він поступиться їх Олександру Усику. Джошуа поб'є Пулєва, але потім Усик перебоксує Джошуа. Ентоні втратить титули", - зазначив Бредлі.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 го року Усик дебютував в хевівейте перемогою на Візерспуном. В даний момент українець є обов'язковим претендентом за версією WBO у суперважкій вазі.

Нагадаємо, Усик може провести бій з Паркером за пояс WBO.

Раніше, Усик проведе поєдинок з Дереком Чісорою.