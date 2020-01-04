Джошуа готовий відмовитись від титулу WBO

Міжнародна боксерською федерація і Світова боксерська організація вимагають від британця негайних захистів

Британський чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) змирився із втратою одного з поясів.

Про це повідомляє RingPolska.

Міжнародна боксерською федерація і Світова боксерська організація вимагають від британця негайних захистів.

Джошуа схиляється до бою з обов'язковим претендентом від IBO болгарином Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО).

Але WBO має зробити його своїм претендентом, щоб мати змогу повернути титул вже цього року.

Нагадаємо, Усик може провести бій з Паркером за пояс WBO.

Раніше, Усик проведе поєдинок з Дереком Чісорою.