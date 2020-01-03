Усик: Спорт - творіння всевишнього

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) вказав на різницю між боксом і реальним життям.

Про це розповів сам боксер.

"У боксі в нас є правила. У житті вони теж є, але вони часто порушуються людьми, які їх не дотримуються. Так що потрібно бути до цього готовим. Знаєте, мені задають питання: "Ось бокс, ти ж православний, ти б'єшся...". Я кажу, що не б'юся. Це ж теж творіння всевишнього. Він створив спорт, щоб люди змагалися.

Я не виходжу в ринг до свого опонента з намірами завдати шкоди його життю або завдати шкоди його сім'ї. Я виходжу з ним змагатися. І навіть в професійному боксі зараз. Ми можемо сказати, що це дійсно небезпечно. Виходить дві зброї і стикаються один з одним. Навіть там, якщо я буду бачити, що я більш сильно виглядаю на тлі свого суперника, не знаю, можливо, я не буду так сильно його бити по голові, а, наприклад, переведу свої удари нижче, буду бити по корпусу. Якось так. Я без ненависті виходжу. Я виходжу просто змагатися і все", - розповів Усик