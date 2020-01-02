Джошуа: Планую провести ще близько 15 боїв

Боксер окреслив рамки можливого завершення кар'єри

Британський боксер Ентоні Джошуа, який нещодавно повернув собі три титули суперважкої ваги, має намір провести в кар'єрі ще близько 15-ти поєдинків.

Про це він заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Думаю, до завершення кар'єри проведу ще приблизно 14-15 боїв. В результаті у мене в професіоналах буде не більше 35-40 поєдинків", - сказав Джошуа.

30-річний боксер провів 24 бої, виграв 23 з них і 1 раз програв.

Не виключено, що у 2020 році Джошуа вийде в ринг проти українця Олександра Усика.

Нагадаємо, Гірн назвав дату і місце бою Усик – Чісора.

Раніше, Джошуа хоче провести бій в Африці.