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У США помер чотириразовий чемпіон світу

Сьогодні 19:40 1087 0
У віці 60 років раптово помер Карлос Де Леон
У США помер чотириразовий чемпіон світу
#Карлос, #США

Джерело - allboxing.ru.

У Нью-Йорку у віці 60 років раптово помер колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Карлос Де Леон.

Про це повідомляє Всесвітня боксерська рада.

Карлос Де Леон став другим в історії чемпіоном світу в першій важкій вазі (ця вагова категорія була заснована WBC в 1979 році) і першим, хто завоював цей пояс, перемігши чинного чемпіона.

Де Леон також є єдиним в історії чотирикратним чемпіоном світу в першій важкій вазі: він володів поясом WBC в цій категорії в 1980-82, 1983-85, 1986-88 і 1989-90 роках.

Нагадаємо, Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.

Раніше, Арум назвав наступного суперника Джошуа.

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