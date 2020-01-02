У США помер чотириразовий чемпіон світу

У віці 60 років раптово помер Карлос Де Леон

У Нью-Йорку у віці 60 років раптово помер колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Карлос Де Леон.

Про це повідомляє Всесвітня боксерська рада.

Карлос Де Леон став другим в історії чемпіоном світу в першій важкій вазі (ця вагова категорія була заснована WBC в 1979 році) і першим, хто завоював цей пояс, перемігши чинного чемпіона.

Де Леон також є єдиним в історії чотирикратним чемпіоном світу в першій важкій вазі: він володів поясом WBC в цій категорії в 1980-82, 1983-85, 1986-88 і 1989-90 роках.

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