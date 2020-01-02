Гарсія: У 2020 році планую провести бій з Пакьяо

Американський боксер Майкі Гарсія бажає у 2020 році організувати поєдинок з легендарним 41-річним Менні Пакьяо, який не поспішає завершувати кар'єру.

Про це Гарсія заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Багато хто чекає мого бою з Пакьяо, і зараз є можливість все організувати. Поки Менні зайнятий роботою в уряді Філіппін, а мені потрібно провести бій-повернення після поразки від Спенса.

Але на другу половину 2020 року цілком можна організувати бій з Пакьяо. Я чекаю великих боїв, і бій з Менні - найбільший для мене зараз.

Дуже хочу битися з ним. У бою проти Турмана він мене дуже вразив. Старий-добрий Пакьяо, який ніби повернувся на 10 років назад", - зазначив Гарсія.