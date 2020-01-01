Пакьяо став автором неймовірного рекорду

Свій перший титул філіппінець завоював 22 роки тому

Джерело - Чемпіон.

З настанням 2020 року Пакьяо став єдиним боксером в історії, якому вдавалося бути чемпіоном світу в чотирьох декадах.

🎉👑 Happy New Year! Congratulations to Manny Pacquiao who has just become the first boxer in history to hold world titles in four separate decades… pic.twitter.com/bZTaxhgpxN — Michael Benson (@MichaelBensonn) 1 січня 2020 р.

Пакьяо в останньому в липні 2019 року рішенням суддів завдав Кіту Турману (29-1, 22 КО) першої поразки в кар'єрі і завоював титул чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі.

Очікується, що наступним суперником Менні Пакьяо стане Майкі Гарсія (39-1, 30 КО), а бій відбудеться на початку літа.

Раніше, Джошуа хоче провести бій з Вайлдером у Великій Британії.

Нагадаємо, Джошуа хоче провести бій в Африці.