 Пакьяо став автором неймовірного рекорду | Бокс | Champion.com.ua
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Пакьяо став автором неймовірного рекорду

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Свій перший титул філіппінець завоював 22 роки тому
Пакьяо став автором неймовірного рекорду
#Пакьяо, #Турман

Джерело - Чемпіон.

З настанням 2020 року Пакьяо став єдиним боксером в історії, якому вдавалося бути чемпіоном світу в чотирьох декадах.

Пакьяо в останньому в липні 2019 року рішенням суддів завдав Кіту Турману (29-1, 22 КО) першої поразки в кар'єрі і завоював титул чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі.

Очікується, що наступним суперником Менні Пакьяо стане Майкі Гарсія (39-1, 30 КО), а бій відбудеться на початку літа.

Раніше, Джошуа хоче провести бій з Вайлдером у Великій Британії.

Нагадаємо, Джошуа хоче провести бій в Африці.

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