Гассієв може повернутися на ринг 29 лютого

Бій відбудеться у техаському Фріско

Екс-чемпіон світу у першій важкій вазі Мурат Гассієв проведе свій дебютний бій у суперважкій ваговій категорії 29 лютого в техаському Фріско у рамках одного шоу з боєм Майкі Гарсії проти Джессі Варгаса.

Про це тренер боксера Абель Санчес заявив в інтерв'ю ESPN.

Бойова вага Мурата зараз становить 102-103,5 кг, і він дуже добре показує себе на тренуваннях.

Нагадаємо, що в останній раз Гассієв виходив на ринг в липні 2018 року. Незабаром після цього йому була проведена операція з усунення травми плеча, через яку він змушений був відмовитися від тренувань на півроку. Весною 2019 року його відновив тренування і планував провести бій 27 липня, проте в процесі підготовки знову травмував плече і знову змушений був взяти паузу для відновлення.

Нагадаємо, росіянин нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF.