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Гассієв дебютує у суперважкій вазі

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Мурат Гассієв готується до дебюту у суперважкій вазі
Гассієв дебютує у суперважкій вазі
#Гассієв, #бокс

Джерело - isport.ua.

Колишній суперник екс-чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (17-0, 13 КО) росіянин Мурат Гассієв (26-1, 19 КО) дебютує в суперважкій вазі у наступному році, оскільки не хоче посилити недавню травму плеча.

Про це розповів представник команди боксера.

"Мурат не форсуватиме підготовку. Він повернеться на ринг у січні", - розповів представник команди Гассієва.

Нагадаємо, росіянин нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF.

Також, Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу.

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