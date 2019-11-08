Мурат Гассієв готується до дебюту у суперважкій вазі

Колишній суперник екс-чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (17-0, 13 КО) росіянин Мурат Гассієв (26-1, 19 КО) дебютує в суперважкій вазі у наступному році, оскільки не хоче посилити недавню травму плеча.

Про це розповів представник команди боксера.

"Мурат не форсуватиме підготовку. Він повернеться на ринг у січні", - розповів представник команди Гассієва.

Нагадаємо, росіянин нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF.

Також, Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу.