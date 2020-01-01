Ломаченко: Девіс і Мейвезер у боксі заради грошей

Джерело - Tribuna.com.
Боксер Джервонта Девіс і його промоутер Флойда Мейвезер-молодший у боксі перебувають тільки заради грошей.
Про це українець Василь Ломаченко заявив в інтерв'ю THE FIGHT with Teddy Atlas.
"Вони не боксери, а бізнесмени. Вони тут тільки заради грошей. А мене цікавлять бої з найкращими з найкращих.
Мені це потрібно заради спадщини і заради історії. Заради моєї історії і заради історії боксу", - сказав Ломаченко.
Нагадаємо, Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.
Раніше, Арум назвав наступного суперника Джошуа.