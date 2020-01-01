Ломаченко: Девіс і Мейвезер у боксі заради грошей

Боксер Джервонта Девіс і його промоутер Флойда Мейвезер-молодший у боксі перебувають тільки заради грошей.

Про це українець Василь Ломаченко заявив в інтерв'ю THE FIGHT with Teddy Atlas.

"Вони не боксери, а бізнесмени. Вони тут тільки заради грошей. А мене цікавлять бої з найкращими з найкращих.

Мені це потрібно заради спадщини і заради історії. Заради моєї історії і заради історії боксу", - сказав Ломаченко.