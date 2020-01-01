Арум: Джошуа завершить кар'єру у 2020 році

Пулєв наполегливо готується до бою з Джошуа

Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) слід було б відмовитися від титулів за версіями WBO і IBF і дочекатися переможця бою-реваншу за звання чемпіона світу за версією WBC між американцем Діонтеєм Вайлдером (42-0-1, 41 КО) і британцем Тайсоном Ф'юрі (29-0-1. 20 КО).

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Хочете прогноз на 2020 рік? У наступному році Джошуа завершить кар'єру. Так-так, не буде більше ніякого Джошуа. Даремно ви всі недооцінюєте шанси Пулєва. Він дуже наполегливо готується - не витягувати свою за ** ницю із залу", - зазначив Арум.

Раніше, Джошуа хоче провести бій в Африці.

Нагадаємо, Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.