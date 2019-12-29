Джерело - Чемпіон.
В Атланті (США) відбувся бій за титул чемпіона WBA Regular в легкій вазі між американцем Джервонтою Девісом і представником Куби Юріоркісом Гамбоа.
У другому і восьмому раундах Джервонта відправляв суперника в нокдаун, а у фінальній трихвилинці нокаутував кубинця.
🇺🇸 Gervonta Davis @Gervontaa stopped Yuriorkis Gamboa @gamboa in round 12 in Atlanta, USA— The13thRound Boxing (@BoxingHls) 29 грудня 2019 р.
🥊Details:https://t.co/eSww9BWpS2
👊#boxing #boxe #boxeo #Boks #boxen #бокс #box #มวย #拳擊 #拳击 #Tinju #TTR #video #The13thRound #Canelo #Joshua #Wilder #Fury pic.twitter.com/3OncglrUd6
Американець дебютував в рамках найлегшої вагової категорії з перемоги і завоював титул чемпіона світу за версією WBA Regular.
Таким чином, 25-річний Джервонта Девіс здобув 23-у перемогу (22 нокаутів) при одній нічиїй. У 38-річного Гамбоа 30 перемог (18 нокаутів) і три поразки.
Нагадаємо, Девіс задоволений переходом у вагу Ломаченка.