Американець з перемоги дебютував у легкій вазі

Джерело - Чемпіон.

В Атланті (США) відбувся бій за титул чемпіона WBA Regular в легкій вазі між американцем Джервонтою Девісом і представником Куби Юріоркісом Гамбоа.

У другому і восьмому раундах Джервонта відправляв суперника в нокдаун, а у фінальній трихвилинці нокаутував кубинця.

Американець дебютував в рамках найлегшої вагової категорії з перемоги і завоював титул чемпіона світу за версією WBA Regular.

Таким чином, 25-річний Джервонта Девіс здобув 23-у перемогу (22 нокаутів) при одній нічиїй. У 38-річного Гамбоа 30 перемог (18 нокаутів) і три поразки.

Нагадаємо, Девіс задоволений переходом у вагу Ломаченка.