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Девіс задоволений переходом у вагу Ломаченка

Сьогодні 18:10 194 0
Американець готується до поєдинку проти Гамбоа
Девіс задоволений переходом у вагу Ломаченка
#Девіс, #Ломаченко

Джерело - sport.ua.

Американський боксер Джервонта Девіс  задоволений тим, що піднявся у вагу 135 фунтів, в якій три з чотирьох поясів належать українцю Василю Ломаченку. 

Про це боксер заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Я набрав вагу і досить швидко привів себе в гарну форму. Відчуваю, що рухаюся швидше і краще, ніж раніше. Подивимося, що буде в бою.

Вже хочу дізнатися, як я буду виглядати у рингу. Не виключено, що 135 фунтів - ідеальна для мене вага", - сказав Девіс.

Американець готується до поєдинку проти Юріоркіса Гамбоа, який відбудеться 28-го грудня.

Нагадаємо, Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні.

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