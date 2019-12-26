Девіс задоволений переходом у вагу Ломаченка

Американець готується до поєдинку проти Гамбоа

Американський боксер Джервонта Девіс задоволений тим, що піднявся у вагу 135 фунтів, в якій три з чотирьох поясів належать українцю Василю Ломаченку.

Про це боксер заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Я набрав вагу і досить швидко привів себе в гарну форму. Відчуваю, що рухаюся швидше і краще, ніж раніше. Подивимося, що буде в бою. Вже хочу дізнатися, як я буду виглядати у рингу. Не виключено, що 135 фунтів - ідеальна для мене вага", - сказав Девіс.

Американець готується до поєдинку проти Юріоркіса Гамбоа, який відбудеться 28-го грудня.

Нагадаємо, Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні.