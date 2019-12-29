Гамбоа вказав причину поразки від Девіса

Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі кубинець Юріоркіс Гамбоа (30-3-1, 18 KO) у бою з американцем Джервонтою Девісом (23-0-0, 22 KO) за вакантний титул WBA в легкій вазі отримав травму.

Про це Гамбоа заявив в інтерв'ю boxingscene.com.

"Я відчуваю себе нормально, але мені здається, що я порвав ахіллове сухожилля перед нокдауном у другому раунді. Я воїн і не збирався відмовлятися від бою, але коли впав, то зрозумів, що порвав ахілл. Я не міг ступати на цю ногу. Я повідомив своїй команді про проблему, але продовжував битися як воїн", - зазначив Гамбоа.