Гарсія: Бій Ломаченко - Девіс ніколи не відбудеться

Такий поєдинок міг би стати окрасою будь-якого заходу

Поєдинок між чемпіоном WBO, WBA і WBC Franchise у легкій вазі Василем Ломаченком та Джервонті Девісом ніколи не відбудеться.

Про це екс-чемпіон світу Майкі Гарсія заявив в інтерв'ю Boxing News 24.

"Девіс проти Ломаченка? Це був би хороший поєдинок. Кого не спитай - всі скажуть, що це захопливий бій. Вони знаходяться у чудовій формі. Такий бій міг би стати окрасою будь-якої події. Але я думаю, що він ніколи не відбудеться. Навіщо говорити про нього? Потрібно зрозуміти, що у світі боксу існує багато поєдинків, які ніколи не відбудуться. Я знаю, журналісти запитують про них, але вони втрачають час. Ви не побачите більшість з цих поєдинків", - сказав Гарсія.

Раніше, Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF.

Нагадаємо, Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні.