Джошуа бажає провести поєдинок з Вайлдером

Ентоні назвав Вайлдера пріоритетною метою

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа у першу чергу хотів би зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC Деонтеєм Вайлдером і, таким чином, об'єднати титули.

Про це Ентоні заявив в інтерв'ю Boxingnews24.

"Тепер у мене є чотири титули. Так що Деонтей Вайлдер, що володіє поясом за версією WBC - мій пріоритет. З того часу як я повернув титули, пройшло пару тижнів і у мене навіть не було шансу подумати про те, хто буде моїм наступним суперником", - сказав Джошуа.

Відзначимо, що Деонтей Вайлдер наступний поєдинок планує провести з Тайсоном Ф'юрі. Ентоні Джошуа ж доведеться вибирати між Кубратом Пулєвим і Олександром Усиком. Перший претендує на титул чемпіона світу за версією IBF, а другий - обов'язковий претендент за версією WBO.

Раніше, Джошуа хоче провести бій в Африці.

Нагадаємо, Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.