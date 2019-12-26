Лопес: У мене немає поваги до Ломаченка

Володар титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) не поважає чемпіона WBO, WBA і франчайзингового чемпіона WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Звичайно, я його поб'ю. Я не вимагав цей бій, але просто хочу надерти йому дупу. Саме це Ломаченку у мені не подобається. У мене немає поваги до нього, на відміну від багатьох інших людей. Чому? Через його поведінку поза боксом. Так, він є чемпіоном світу, але він далекий від людей. Мені не подобаються такі персонажі.

Я не заперечую заслуги Ломаченка, у нього свій шлях. Але найкращий тут я, тому він повинен побити мене, щоб бути найкращим. Я просто хочу подарувати великий бій людям. Вони цього заслуговують", - розповів Лопес.