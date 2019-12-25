Дерев'янченко залишився без промоутера

Джерело - Чемпіон.
Колишній претендент на пояс чемпіона світу Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) не хоче підписувати новий контракт зі своїм колишнім промоутером Лу Дібеллою.
Про це українець заявив в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.
"У мене закінчився контракт з Лу Дібеллою. Виходить, що я зараз вільний агент. Він ще не пропонував новий, тому що я поки в Україні перебуваю. Але, коли повернуся до США, то, напевно, якась пропозиція мені зробить. Я його подивлюся, звичайно, але я б не хотів з ним вже працювати.
Причина в тому, що два роки тому у мене простої були сильно великі. Він мені не міг організувати бої. І гонорари були маленькі. Було сутужно.
Так що, хто хоче стати моїм промоутером, повинен запропонувати мені п'ять боїв і хорошу суму, шість нулів", - заявив Дерев'янченко.
Раніше, стало відомо, скільки Дерев'янченко заробив у 2019 році.
Нагадаємо, промоутер закликав Джошуа битися із Усиком.