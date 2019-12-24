The Ring назвав найкращий нокаут 2019 року

Джерело - UA-футбол.
Найкращий нокаут у 2019 році зробив американський чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер.
Про це повідомляє The Ring.
Нагадаємо, що 23 листопада Уайлдер провів реванш з Луїсом Ортісом. До моменту зупинки бою Орітс перемагав Уайлдера рішенням суддів. Всі троє віддали перевагу саме йому. У двох суддів на картках було 59:56, ще у одного - 58:56.
Перший бій між Ортісом і Уайлдером також завершився достроковою перемогою американця. Луїс був нокаутований в десятому раунді.
Після цього поєдинку, ймовірно, наступним суперником Вайлдера стане Тайсон Ф'юрі. За попередньою інформацією, реванш між боксерами повинен відбутися в лютому 2020 року.
Нагадаємо, Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.
Раніше, Арум назвав наступного суперника Джошуа.