The Ring назвав найкращий нокаут 2019 року

У номінації переміг Вайлдер

Найкращий нокаут у 2019 році зробив американський чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер.

Про це повідомляє The Ring.

Нагадаємо, що 23 листопада Уайлдер провів реванш з Луїсом Ортісом. До моменту зупинки бою Орітс перемагав Уайлдера рішенням суддів. Всі троє віддали перевагу саме йому. У двох суддів на картках було 59:56, ще у одного - 58:56.

Перший бій між Ортісом і Уайлдером також завершився достроковою перемогою американця. Луїс був нокаутований в десятому раунді.

Після цього поєдинку, ймовірно, наступним суперником Вайлдера стане Тайсон Ф'юрі. За попередньою інформацією, реванш між боксерами повинен відбутися в лютому 2020 року.

Нагадаємо, Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.

Раніше, Арум назвав наступного суперника Джошуа.