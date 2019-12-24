Дерев'янченко: Головкіна тягнуть за вухо

Боксер вважає свою поразку несправедливою

Український боксер Сергій Дерев'янченко справедливість поразки від Геннадія Головкіна ставить під сумнів.

Про це українець заявив в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.

"Так, тягнуть його (Головкіна) за вухо. Ну, у нього контракт з DAZN на 100 млн здається. Великий контракт, невигідно телебаченню, щоб він програвав. Вони хочуть зробити третій бій з Альваресом", - заявив Дерев'янченко.

Раніше, стало відомо, скільки Дерев'янченко заробив у 2019 році.

Нагадаємо, промоутер закликав Джошуа битися із Усиком.