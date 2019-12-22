Лопес: Ломаченко - малюк, я його нокаутую

Американець впевнений у своїй перемозі

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес впевнений у своїй перемозі над українським чемпіоном за версіями WBA, WBO, WBC Василем Ломаченком.

Про це він заявив в інтерв'ю Boxingnews 24.

"Налаштовуйтеся всі на наступний рік. Ви побачите, як Теофімо Лопес б'є Ломаченка. Я не боєць з напівлегкої ваги, я - великий хлопець. Ломаченко - малюк, а він іде у легкий дивізіон до мене. Я його нокаутую", - сказав Лопес.

Раніше, Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF.

Нагадаємо, Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні.