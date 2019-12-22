Ломаченко: У Лопеса є проблеми у захисті

Лопес не зміг зібратися і відміряти свою дистанцію

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) побачив багато явних проблем у захисті Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) в його бою проти Річарда Коммі (29- 3, 26 КО).

Про це українець заявив в інтерв'ю власному YouTube каналу.

"Чесно кажучи, було недостатньо часу, щоб зрозуміти до кінця, але за ці два раунди, що я побачив, я зрозумів, що у Лопеса є проблеми в захисті, тому що за один раунд, причому за перший раунд, він встиг дуже багато ударів пропустити від Коммі, таких, які можна було не пропускати. Він не зміг зібратися і відміряти свою дистанцію, на якій він повинен був знаходитися. Але потім якимось дивом він потрапив в Коммі і закінчив бій. Я думаю, що якби не цей щасливий удар, то можна було б побачити багато цікавого в цьому бою", - зазначив Ломаченко.

Раніше, Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF.

Нагадаємо, Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні.