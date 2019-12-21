Вайт хоче битися із Повєткіном або Руїсом

Суперважковаговик Ділліан Вайт перед боєм із Деонтеєм Вайлдером готовий зустрітися із Олександром Повєткіним або Енді Руїсом.

Про це розповів сам боксер.

"Я, як обов'язковий претендент, чекаю бій з Вайлдером, але він не хоче, він боягуз. Поки підбираю суперників на весну 2020 року. На березень, квітень.

Серед варіантів - Олександр Повєткін і Енді Руїс. А з приводу Вайлдера, то у мене вже немає впевненості в тому, що бій з ним відбудеться", - розповів Вайт.