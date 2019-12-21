Вайт хоче битися із Повєткіном або Руїсом

Джерело - sport.ua.
Суперважковаговик Ділліан Вайт перед боєм із Деонтеєм Вайлдером готовий зустрітися із Олександром Повєткіним або Енді Руїсом.
Про це розповів сам боксер.
"Я, як обов'язковий претендент, чекаю бій з Вайлдером, але він не хоче, він боягуз. Поки підбираю суперників на весну 2020 року. На березень, квітень.
Серед варіантів - Олександр Повєткін і Енді Руїс. А з приводу Вайлдера, то у мене вже немає впевненості в тому, що бій з ним відбудеться", - розповів Вайт.
Відзначимо, що WBC зобов'язала нинішнього чемпіона Деонтея Вайлдера провести захист проти Вайта.
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