Російський боксер Денис Лебедєв (32-3, 23 КО) у бою за пояс WBC Silver зустрічався із представником ПАР Табісо Мчуном (22-5, 13 КО).

Бій тривав усі 12 раундів, у підсумку перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Мчуну: 120 - 107, 119 - 108, 115-112.

"Не бачу більше сенсу продовжувати кар'єру. Посмішити людей? Або проводити бої як Ємельяненко - Кокляєв? Я себе в такому не бачу. Є у мене ще інша робота. Потрібно повністю приділити увагу їй", - розповів Лебедєв.