Лопес: Я маю намір вирубити Ломаченка

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес має негативне своє ставлення до українського чемпіона за версіями WBA, WBO, WBC Василя Ломаченка.

Про це він заявив в інтерв'ю Boxingnews 24.

"Мені не подобається Ломаченко. Він не імпонує мені як особистість, але це моя особиста думка. У нашому протистоянні буде і неприязнь, і погана напруга, а це те, що фанати люблять. Коли я б'юся, мої суперники намагаються відібрати у мене мій хліб, і це вводить мене в режим звіра. Тому я маю намір вирубити його", - сказав Лопес.