Канело відмовився від чемпіонського титулу WBA

У Сауля залишилося всього три пояси

Мексиканський боксер Сауль Альварес залишив вакантним титул чемпіона світу за версією WBA в другій середній вазі.

Про це повідомляє Boxingnews24.

Цей пояс Альварес завоював в грудні 2018 року, коли нокаутував британця Роккі Філдінга. В результаті Сауль жодного разу його не захистив.

Без цього титулу Канело залишається володарем трьох поясів - WBC Franchisе і WBA в середній вазі і WBO в напівважкій. В цілому в ході кар'єри мексиканець завойовував титули в чотирьох дивізіонах.

Нагадаємо, останній бій Альварес провів 2 листопада. Тоді він нокаутував Сергія Ковальова і відібрав у того пояс WBO.