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Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття

Сьогодні 10:30 201 0
Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття
#Кличко, #BWAA

Джерело - xsport.ua.

Легенда світового боксу Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття за версією Асоціації американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA).

  Важливо: Тайсон назвав Кличка найкращим суперваговиком в історії

Претенденти на звання Боксер десятиліття за версією BWAA:

Володимир Кличко

Флойд Мейвезер

Андре Ворд

Менні Пакьяо

Сауль Альварес

Переможець цієї номінації буде названий 17 січня.

Відзначимо, що Кличко, Мейвезер і Ворд вже завершили кар'єри, однак час від часу з'являються чутки про повернення їх в ринг.

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