Джерело - xsport.ua.
Легенда світового боксу Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття за версією Асоціації американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA).
Важливо: Тайсон назвав Кличка найкращим суперваговиком в історії
Претенденти на звання Боксер десятиліття за версією BWAA:
Володимир Кличко
Флойд Мейвезер
Андре Ворд
Менні Пакьяо
Сауль Альварес
Переможець цієї номінації буде названий 17 січня.
Відзначимо, що Кличко, Мейвезер і Ворд вже завершили кар'єри, однак час від часу з'являються чутки про повернення їх в ринг.