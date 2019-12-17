Легенда світового боксу Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття за версією Асоціації американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA).

Важливо: Тайсон назвав Кличка найкращим суперваговиком в історії

Претенденти на звання Боксер десятиліття за версією BWAA:

Володимир Кличко

Флойд Мейвезер

Андре Ворд

Менні Пакьяо

Сауль Альварес

Переможець цієї номінації буде названий 17 січня.

Відзначимо, що Кличко, Мейвезер і Ворд вже завершили кар'єри, однак час від часу з'являються чутки про повернення їх в ринг.